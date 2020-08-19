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    Erdoğan'ın 'müjde' demesi TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisselerini uçurdu

    Erdoğan'ın 'müjde' demesi TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisselerini uçurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü müjde açıklayacağını duyurmasının ardından TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisseleri sıçrama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 18:01
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    Erdoğan'ın 'müjde' demesi TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisselerini uçurdu

    Türkiye'nin gündemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla bir anda değişti.

    Erdoğan, 21 Ağustos Cuma günü büyük bir müjde açıklayacağını duyurdu.

    HİSSELER TAVAN YAPTI

    Bu sözlerin ardından, Türkiye'nin petrol ya da doğalgaz kaynağı keşfettiği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

    Konuşulanlar enerji piyasasında da hareketliliğe neden oldu. TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisseleri sert bir şekilde yükseldi.

    Erdoğan ın müjde demesi TÜPRAŞ ve PETKİM in hisselerini uçurdu #1

    Erdoğan ın müjde demesi TÜPRAŞ ve PETKİM in hisselerini uçurdu #2

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