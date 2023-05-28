Erdoğan'ın seçim zaferi Bosna Hersek'te kutlandı
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda da Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağlaması birçok ülkede coşkuyla kutlandı.

Bosna Hersek'te de yakından takip edilen seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi başkent Saraybosna’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türk vatandaşlarıyla birlikte çok sayıda Türkiye sevdalısı Bosna Hersekli seçim sonuçlarını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Erdoğan'a sevgi gösterileri

Onlarca araçtan oluşan konvoy Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganlarla tarihi Başçarşı'nın yer aldığı kent merkezine hareket etti.

Erdoğan'ın seçim zaferi Bosna Hersek'te kutlandı

Türkiye ve bayrakları taşıyan konvoya çevredeki sakinleri de sevgi gösterisinde bulundu.

Bosna Hersek, cumhurbaşkanlığı seçiminin her iki turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarışı önde tamamladığı ülkeler arasında yer aldı.