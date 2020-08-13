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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 15:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel telefonda görüştü

    Türkiye, 'Mavi Vatan' konusundaki tavrıyla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve diğer birçok devlete karşı ilkeli duruşunu sürdürürken, bir yandan da oluşturulabilecek diyalog ortamına yeşil ışık yakmıştı.

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARARLI DURUŞ, YUNANİSTAN'I MÜTTEFİK TOPLAMAYA İTTİ

    Gerek kara gerekse deniz sınırları içerisindeki ülke menfaatlerinin amaç olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda alınan kararlar, Yunanistan'ı AB, Almanya ve ABD'yi devreye sokmaya itmişti.

    Bu doğrultuda, Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la Merkel telefonda görüştü #1

    SORUNLARIN DİYALOG TEMELİNDE ÇÖZÜLMESİNDEN YANA OLUNDUĞU MESAJI VERİLDİ

    Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la Merkel telefonda görüştü #2

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