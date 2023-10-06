Erem Şentürk: Deprem bölgesinde devleti soyanlara her şey haktır ENsonhaber'e konuşan gazeteci Erem şentürk, deprem bölgesinde fiyatları yükseltmeye çalışan hazır beton firmalarına yönelik incelemeyle ilgili "Devlet bunlara ne yapsa haktır" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinde çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışları gördüklerini belirterek, bu konuyla ilgili birkaç hafta önce hem Bakanlığın ilgili kuruluşlarının hem de Rekabet Kurulunun yoğun bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.



Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan gazeteci Erem Şentürk, şunları söyledi:

"Devlet bunlara ne yapsa haktır"

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 46 hazır beton firması hakkında inceleme başlatıldı. Kendi aralarında 'fiyatı yükseltelim' diye anlaşmışlar. Size kimse kar etmeyin demedi. Bu yanlış değil. Ama fiyatları yükseltip devleti kazıklamaya çalışıyorsunuz.



Bu nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir hırstır? Siz o paradan hayır etmezsiniz. Ne müteahhiti ne işçisi.. Orada acının üstünde yaptınız bunu.



Devlet size destek verdi, beton yetiştirin diye. Sizi zarar ettirmeyeceğim dedi. Ama siz.. Devlet bunlara ne yapsa haktır.

"Allah, o parayı en mutlu oldukları anda tahsil edecek"

Allah o parayı öyle bir tahsil ediyor ki.. Hayatında en zirvede, mutlu olduğu anda.. Arkadaşıyla oturuyor ya, 'Amma kar ettik be' derken.. Mutlu olduğu anda Allah tahsil edecek o parayı.. Öyle bir bereketsizlik oluşuyor ki, o para evlatlardan, hastanalerde, hapishanelerde, kazalarda tahsil ediliyor. İki yakaları bir araya gelmeyecek.