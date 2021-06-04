Eren-11 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Gri kategoride

Eren-11 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Gri kategoride

Eren-11 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri kategoride olduğu açıklandı.

Terör ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis Tatvan kırsalında, Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, güvenlik korucuları ve Jandar Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Dün yapılan saldırılarda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğunu açıkladı.

Ayrıca, şahsın Terörden Arananlar Listesinde 'GRİ' kategöride yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamada, terörden arananlar listesine bir çizik daha atıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 'GRİ' kategoride yer aldığı tespit edildi."