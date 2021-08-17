Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 terörist öldürüldü

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin öldürüldüğü operasyona Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.