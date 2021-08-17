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    Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 terörist öldürüldü

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 17.08.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 12:13
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    Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin öldürüldüğü operasyona Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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