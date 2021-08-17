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- Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 terörist öldürüldü
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- AA
- 17.08.2021 - 11:49
- Güncelleme : 17.08.2021 - 12:13
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin öldürüldüğü operasyona Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.