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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında 2 terör örgütünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 04.08.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 15:02
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    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri, hain terör örgütüne göz açtırmamakta kararlı.

    Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    "2 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ, OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

    Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü #1

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