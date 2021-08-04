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- Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonlarında 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında 2 terör örgütünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 04.08.2021 - 14:04
- Güncelleme : 04.08.2021 - 15:02
Güvenlik güçleri, hain terör örgütüne göz açtırmamakta kararlı.
Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
"2 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ, OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."