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    Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü

    Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:14
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    Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin görev aldığı Eren-13 Operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Bu kapsamda Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

    Operasyonu, İçişleri Bakanlığı duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

    Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü #1

    Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü #2

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