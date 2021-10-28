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- Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 28.10.2021 - 16:01
- Güncelleme : 28.10.2021 - 16:14
Kahraman Türk askerinin görev aldığı Eren-13 Operasyonları başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM
Operasyonu, İçişleri Bakanlığı duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.