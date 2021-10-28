Eren-13 Operasyonlarında 4 terörist öldürüldü

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinin görev aldığı Eren-13 Operasyonları başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Operasyonu, İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.