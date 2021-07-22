Eren-15 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda teröristlerin planı bozuldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

SİHA DESTEKLİ OPERASYON

Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'E SIZMA GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ

Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.