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    Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Soylu, Lice kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.04.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 17:05
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    Eren-2 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

    Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

    BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarmamıza helal olsun." dedi.

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    ETKİSİZLEŞTİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

    Daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir." denildi.

    EREN-2 OPERASYONLARI

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

    Eren-2 Operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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