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    Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

    Tunceli'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak tahrip edildi.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 20:30
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    Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

     

    İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor.

    Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

    Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi VİDEO

    Eren-7 Operasyonu nda, PKK nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi #1


    Eren-7 Operasyonu nda, PKK nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi #2

    Eren-7 Operasyonu nda, PKK nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi #3

    Eren-7 Operasyonu nda, PKK nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi #4

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