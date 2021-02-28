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- Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak tahrip edildi.
- DHA
- 28.02.2021 - 20:15
- Güncelleme : 28.02.2021 - 20:30
İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor.
Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.
KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'nın 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi VİDEO