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- Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı
Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı
- AA
- 08.02.2021 - 09:36
- Güncelleme : 08.02.2021 - 10:20
Kahraman Mehmetçik'in, doğu ve güneydoğu illerinde hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları dört bir koldan devam ediyor.
3 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının 8'incisi olan Amanoslar'a da start verildi.
Kar kış demeden PKK'lı avına çıkan Türk askeri; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep kırsalında da terörist avına başladı.
Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı VİDEO
EREN-8, 1670 PERSONELİN KATILIMIYLA BAŞLADI
Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.
Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.