Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Kahraman Mehmetçik'in, doğu ve güneydoğu illerinde hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları dört bir koldan devam ediyor.

3 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının 8'incisi olan Amanoslar'a da start verildi.

Kar kış demeden PKK'lı avına çıkan Türk askeri; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep kırsalında da terörist avına başladı.

Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı VİDEO

EREN-8, 1670 PERSONELİN KATILIMIYLA BAŞLADI

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.