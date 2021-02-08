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    Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı

    Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı

    Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
    • AA
    • 08.02.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 10:20
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    Kahraman Mehmetçik'in, doğu ve güneydoğu illerinde hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları dört bir koldan devam ediyor.

    3 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının 8'incisi olan Amanoslar'a da start verildi.

    Kar kış demeden PKK'lı avına çıkan Türk askeri; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep kırsalında da terörist avına başladı.

    Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı VİDEO

    EREN-8, 1670 PERSONELİN KATILIMIYLA BAŞLADI

    Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

    Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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