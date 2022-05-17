Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 915 personelin katılımıyla Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde 1 terörist öldürüldü.

Yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik, PKK terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kahraman Türk askeri Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile hainlerin inlerine girerken bir operasyon da sınırlar içerisinde başlatıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı operasyona, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 52 operasyonel tim toplam 915 personelin katıldığını duyurdu.

1 terörist etkisiz hale getirildi

İran sınırından bölgeye sızmaya çalışan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli 'Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokuması başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışamalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."