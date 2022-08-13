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    Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren Abluka 10 Operasyonu'nda, 2’si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı operasyona ilişkin bilgiler verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:37
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    Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, son çıktığı terörist avından da eli boş dönmedi.

    'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi.

    Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

    Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması

    Bölgede operasyonların sürdüğü belirtilirken, operasyon ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da açıklama yaptı.

    Bakan Soylu, operasyonun JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA ve F-16 ile yapıldığını aktardı.

    “Son çağrımız, teslim olun”

    “Biraz orantısız güç kullandık” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

    “Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun.”

    Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    Eren Abluka-10 Operasyonu nda 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Eren Abluka-10 Operasyonu nda 3 terörist etkisiz hale getirildi #2

    Eren Abluka-10 Operasyonu nda 3 terörist etkisiz hale getirildi #3


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