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    Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında barınan 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 10:41
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    Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, terörle mücadelesinde başarılı adımlar atmaya devam ediyor...

    Eren Abluka-2 Operasyonu'nda görevli askerlerimiz hain teröristlere göz açtırmıyor.

    4 PKK'lı daha öldürüldü

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan operasyonda, Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri: Ay yıldızın evlatlarını tebrik ediyorum

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakan Soylu, paylaşımında "Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadesine de yer verdi.

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #1

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #2

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #3

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #4

    Eren Abluka-2 Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #5


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