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- Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında barınan 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 10:20
- Güncelleme : 12.06.2022 - 10:41
Kahraman Türk askeri, terörle mücadelesinde başarılı adımlar atmaya devam ediyor...
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda görevli askerlerimiz hain teröristlere göz açtırmıyor.
4 PKK'lı daha öldürüldü
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan operasyonda, Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri: Ay yıldızın evlatlarını tebrik ediyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, paylaşımında "Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadesine de yer verdi.