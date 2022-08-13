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- Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 8 milyon kök kenevir ele geçirildi
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 8 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
- 13.08.2022 - 13:42
- Güncelleme : 13.08.2022 - 14:22
Güvenlik güçleri Türkiye içinde ve sınır ötesinde hain teröristlerle yılmaz bir mücadele içerisinde.
PKK'lı hainler bir bir inlerine gömülürken finansal kaynaklarına da aynı tarife uygulanıyor.
Bu kapsamda düzenlenen Eren Abluka-34 Operasyonu'ndan güzel haberler geliyor.
Terörün finansal kaynaklarına darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında bilgi verdi.
Twitter'dan paylaşım yapan Soylu, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
8 milyon 849 bin 330 kök kenevir
Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir, 648 bin 200 kök skunk, 775 kilo esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
Soylu paylaşımına olay yerinden fotoğrafları da ekledi.