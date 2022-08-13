Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 8 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri Türkiye içinde ve sınır ötesinde hain teröristlerle yılmaz bir mücadele içerisinde.

PKK'lı hainler bir bir inlerine gömülürken finansal kaynaklarına da aynı tarife uygulanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Eren Abluka-34 Operasyonu'ndan güzel haberler geliyor.

Terörün finansal kaynaklarına darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında bilgi verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Soylu, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

8 milyon 849 bin 330 kök kenevir

Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir, 648 bin 200 kök skunk, 775 kilo esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Soylu paylaşımına olay yerinden fotoğrafları da ekledi.