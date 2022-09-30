Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Belirlenen bölgelerde 3 teröristin cesedi bulunurken çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi.

3 teröristin cesedi bulundu

Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi.

Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.





