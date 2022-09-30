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- Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu
Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu
Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Belirlenen bölgelerde 3 teröristin cesedi bulunurken çok sayıda ekipman ele geçirildi.
- 30.09.2022 - 16:29
- Güncelleme : 30.09.2022 - 16:35
Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.
Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi.
3 teröristin cesedi bulundu
Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi.
Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.