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    Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu

    Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Belirlenen bölgelerde 3 teröristin cesedi bulunurken çok sayıda ekipman ele geçirildi.
    • 30.09.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:35
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    Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu

    Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.

    Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi.

    3 teröristin cesedi bulundu

    Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi.

    Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.

    Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu #1

    Eren Abluka-37 operasyon bölgesinde 3 terörist cesedi bulundu #2


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