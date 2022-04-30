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- 'Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
'Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Şırnak bölgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Operasyonu'nda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, şehit oldu.
- 30.04.2022 - 11:55
- Güncelleme : 30.04.2022 - 12:00
Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.
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