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    'Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Şırnak bölgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Operasyonu'nda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, şehit oldu.
    • 30.04.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 12:00
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    'Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

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