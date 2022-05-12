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    Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca Bingöl’de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı.
    • 12.05.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:46
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    Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı

    Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı...

    PKK'nın sonunu getirmek isteyen güvenlik güçleri tarafından Bingöl'de "Eren Abluka-9 (Bingöl-Kiğı-Darköprü) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu" başlatıldı.

    551 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor

    Operasyonda, Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor.

    Bakanlık açıklama yaptı

    AA'ya göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı #1


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