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    Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nın bilançosu

    Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında kararlılıkla yürütülen operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı. Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nda 68 terörist etkisiz hale getirildi.
    • 30.08.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 16:48
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    Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nın bilançosu

    Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında başlatılan Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandığını, Eren Bülbül anısına ise "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

    Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.

    7.715 operasyon icra edildi

    15 Nisan 2022 tarihinde 'İlkbahar-yaz Eren Abluka operasyonları' başlatıldı.

    Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyon planlandı.

    Bu kapsamda 7.715 operasyonun icra edilerek, yüzde 84 gerçekleştirme oranına ulaşıldığı aktarıldı.

    Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları nın bilançosu #1

    Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama yapan ve ayrıntıları aktaran Jandarma Genel Komutanlığı, "İnançlı, inatçı, kararlı" kelimeleriyle duyurdu.

    68 terörist etkisiz hale getirildi

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "01 Ocak 2022'den günümüze;

    • 75 terörist ikna yoluyna güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • 68 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Teröristlere ait 56 milyon kök kenevir, 5328 kilogram esrar, 3058 patlayıcı madde, 275 adet el bombası, 167 adet uzun namlulu roket, 61 adet mayın, 5 adet güdümlü füze ele geçirildi.
    • 340 mağara/sığınak imha edildi."

    Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları nın bilançosu #2

    Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları nın bilançosu #3


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