Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nın bilançosu

Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında kararlılıkla yürütülen operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı. Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında başlatılan Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandığını, Eren Bülbül anısına ise "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.

7.715 operasyon icra edildi

15 Nisan 2022 tarihinde 'İlkbahar-yaz Eren Abluka operasyonları' başlatıldı.

Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyon planlandı.

Bu kapsamda 7.715 operasyonun icra edilerek, yüzde 84 gerçekleştirme oranına ulaşıldığı aktarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu

Konuya ilişkin açıklama yapan ve ayrıntıları aktaran Jandarma Genel Komutanlığı, "İnançlı, inatçı, kararlı" kelimeleriyle duyurdu.

68 terörist etkisiz hale getirildi

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"01 Ocak 2022'den günümüze;