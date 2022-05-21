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    'Eren Abluka Operasyonları'nda 12 terörist öldürüldü

    Eren Abluka Operasyonları kapsamında, 1’i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi.
    • 21.05.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 11:25
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    'Eren Abluka Operasyonları'nda 12 terörist öldürüldü

    15 Nisan’da başlatılan Eren Abluka operasyonları; Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

    Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5) etkisiz hale getirildi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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