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- 'Eren Abluka Operasyonları'nda 12 terörist öldürüldü
'Eren Abluka Operasyonları'nda 12 terörist öldürüldü
Eren Abluka Operasyonları kapsamında, 1’i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi.
- 21.05.2022 - 11:05
- Güncelleme : 21.05.2022 - 11:25
15 Nisan’da başlatılan Eren Abluka operasyonları; Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.
Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5) etkisiz hale getirildi.
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