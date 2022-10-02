Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini ifade etti.

Bakan Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

Bir diğer yandan, 2022 yılında ilkbahar-yaz Eren Abluka operasyonlarında; 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İlkbahar yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist öldürüldü VİDEO



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"İlkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildi.

Sonbahar-kış operasyonlarında da işin gereği, bu sayı artırılacaktır.

"Bu dağlar bizimdir"

İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir."