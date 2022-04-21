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    Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu'nda SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekleriyle 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 19:37
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    Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Terör örgütü PKK'nın ülke sınırlarındaki terör faaliyetlerini ve yapılanmalarını sonlandırmak için başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

    Hakkari'de yürütülen operasyonlarda hain terör örgütü üyeleri etkisiz hale getiriliyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonları kapsamında öldürülen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

    Terörist ele başlarının çırpınmaya başladığını söyleyen Bakan Soylu, Hakkari'nin Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "4 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakan Soylu'nun açıklamasında, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadeleri yer aldı.

    Eren Abluka Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #1

    Eren Abluka Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #2

    Eren Abluka Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #3


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