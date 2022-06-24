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    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı

    Trabzon'da 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için dua ve minnet dolu paylaşımlar yapıldı.
    • 24.06.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:09
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    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı

    Tarih 17 Ağustos 2017…

    O dönem 15 yaşında olan Eren Bülbül, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını gördü ve jandarmaya ihbar etti.

    15 yaşında şehit düştü

    Eren’den adres tarifi istenince cesur yürek, hiç tereddüt etmeden güvenlik güçleriyle birlikte yola koyuldu ve o evi gösterdi.

    Bu sırada teröristler ateş açtı.

    Hain saldırı sırasında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu.

    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı #1

    “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın”

    Eren’in şehit olmadan 2 ay önce yani 24 Haziran 2017’de yaptığı bir paylaşım ise 5 yıl önce ortaya çıktı ve büyük hüzün yarattı.

    Sosyal medya hesabından “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” yazıp paylaşan Eren’e, o günden bu yana Türkiye “İyi ki varsın Eren” yazmaya başladı.

    5 yıl sonra da “İyi ki varsın Eren”

    Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi.

    DHA'nın haberine göre sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini “İyi ki varsın Eren” notuyla paylaştı.

    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı #2

    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı #3

    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı #4

    Eren Bülbül için Türkiye ‘iyi ki varsın’ yazdı #5


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