Eren Bülbül yaşasaydı, 19 yaşına girecekti

Terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül, bugün 19 yaşına girdi.

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Eren Bülbül, babasını küçük yaşta kaybetti.

Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulu'nda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

FUTBOL SEVGİSİYLE BİLİNİYORDU

Trabzonspor sevdalısı olan Eren Bülbül, çevresindekiler tarafından da futbol tutkusuyla biliniyordu.

KÜÇÜK YAŞTA, BİRÇOK ZORLUK GÖĞÜSLEDİ

Eğitimi dışındaki zamanlarda ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşımacılığı gibi işlerde çalışan Eren Bülbül, hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorlukları o yaşına rağmen göğüsledi.

PKK İLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Tarihler 11 Ağustos 2017'yi gösterdiğindeyse Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında, polis ekipleri ile PKK arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmanın ardından, terör örgütü PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi.

(Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül)

EREN, JANDARMAYA HABER VERDİ

Teröristleri girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül, durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

ŞEHİT EDİLDİ

Ardından PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giden Eren Bülbül, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"EREN İYİ Kİ VARSIN"

Akıllarda, sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı kalan Eren Bülbül'ün yazdığı şu sözler hiç unutulmadı:

“Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

19 YAŞINA GİRDİ

Sevenlerinin 'İyi ki varsın Eren' sözleriyle anılan Eren Bülbül, bugün 19 yaşına girdi.