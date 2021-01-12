Teröristlerin hain saldırısı sonucu oğlunu kaybeden Ayşe Bülbül, ‘Eren Operasyonları’ ismi verilen operasyonlara katılan Mehmetçiklere dua ve mesaj gönderdi.

4 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına, Tendürek bölgesinde "Eren Operasyonları" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan operasyonun ardından Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, duygularını dile getirdi.

"YÜREĞİME SU SERPİLİYOR"

Anne Bülbül, yapılan operasyonların oğlunu geri getirmeyeceğini hatırlatarak “Eren’in acısını bana unutturmayacak ama yine de benim yüreğime su serpiliyorlar bu operasyonlarla. Benim yavrumu unutmamaları bir anne olarak beni gururlandırıyor. Çünkü benim yavrumun burada yaptığı gösterdiği cesaret unutulmaz. Onun 15 yaşında yaptığını ben bile yapamazdım. Onu Türkiyemiz unutmasın. Benim yavrum da vatanı için şehit oldu.” dedi.

Eren Bülbül'ün acılı annesinden Mehmetçiklere dua ViDEO

"ASKERLERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Operasyondaki askerlere de Trabzon’daki evinden dua ve mesaj gönderen Bülbül, “Allah'ım onların ayağını taşa değdirmesin, burunlarını bile kanatmasın. Benim yavrumun kanını yerde bırakmasınlar. Allah'ım onlara uzun ömürler versin. Dualarım onlarla. Allah'ım onları ailelerine bağışlasın. Sadece Eren’in değil tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar. 3,5 yıl bana 50 yıl gibi geliyor. Bu şehit analarının ne günahı vardı. Şehitlerimizin kanını yerden bırakmayan Mehmetçiklerimize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum.” diye konuştu.