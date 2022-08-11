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    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf

    Trabzon’da PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce cep telefonu ile çekildiği belirlendi.
    • 11.08.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:29
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    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf

    Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

    11 Ağustos 2017'de şehit olmadan önce sosyal medya hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

    Son fotoğrafı

    Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.

    Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.

    Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı VİDEO

    Annesi gözyaşlarını tutamadı

    DHA'nın ulaştığı fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

    Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #1

    “Eren'im ne zaman kavuşacağız?”

    Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, “Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda, kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?” diyerek gözyaşı döktü.

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #2

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #3

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #4

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #5

    Eren Bülbül’ün şehit olmadan çektirdiği son fotoğraf #6


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