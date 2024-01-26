Eren Erdem CHP yönetimine ateş püskürdü! Değişim dediler belediyelere çöktüler 2019 yılında Ensonhaber'de yayınlanan haberi alıntılayan Eren Erdem, değişim adı altında yeni CHP yönetiminin belediyelere çöktüğünü kaydetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz de kavga da bitmedi...

Genel seçimlerden ağır hasarla çıkan CHP'de iç çatışmalar sürüyor.

Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte başlayan eski ve yeni tartışmaları devam ediyor.

CHP'de aday çatlağı

Eski Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de CHP’de belediye adayları çatlağını gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.

Ensonhaber'den alıntı yaptı

Özellikle Battal İlgezdi'nin istifasının ardından CHP yine karıştı.

Değişim dediler belediyelere çöktüler"

Değişim diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin tasfiye edildiğini söyleyen Eren Erdem, "Değişim dediler belediyelere çöktüler" ifadelerini kullandı.

Ensonhaber'in 2019 yılında yaptığı haberde kullandığı görselle CHP'ye yüklenen Eren Erdem şunları kaydetti:

En soldaki, şu ana kadar 8-10 tane Belediye başkanı belirledi.

Ortadaki, Çanakkale adayı oldu.

Sağdaki Ataşehir adayı oldu.

Seçim geceleri partiye kabus yaşatan, SEÇİM SİSTEMLERİNİ çökerten; CHP’nin tüm politikalarını belirleyen bu kişiler, “değişim” adı altında gelip, sistemi ele aldılar. Partiyi 28 Mayıs 2023 gecesine kadar bunlar yönetti! Tüm kararları bu kişiler aldı!

Ve şu an partiyi yine, halen bunlar yönetiyor…

Değişim?

İşte tam olarak mesele buydu…

“Belediyelere çökmek…”

Görselde yer alanlar

Paylaşılan görselde ise 5 dönemdir vekil olan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Adalet Bakanı olacağı açıklanan ama seçimlerin kaybedilmesiyle CHP'den Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Muharrem Erkek ve seçim döneminde CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu olan Onursal Adıgüzel yer aldı.

2019 yılındaki haberimiz günümüz CHP'sini anlatıyor

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in Ensonhaber'den alıntıladığı haberde ise 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin seçimlere nasıl hazırlandığını hatırlattı.

2019 yılında hazırladığımız haberi okumak için tıklayınız...