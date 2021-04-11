Eren Erdem'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Alevilikte vardır

Mesai arkadaşının cenaze namazında en ön safta yer alan Canan Kaftancıoğlu’nu Alevi kurallarına göre hareket ettiğini söyleyen Eren Erdem, “Cenaze erkanı, Alevi erkanına göre yapılmıştır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, iki gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gülhan'ın cenazesi aynı gün içinde Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun en ön safta yer alması dikkatlerden kaçmadı.

“KADIN VE ERKEK BİRLİKTE SAF TUTAR”

Cenaze namazının kaideleri dışında hareket eden Kaftancıoğlu’na tepki gelirken, konuyla ilgili CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eren Erdem, “Alevi-Bektaşi cenaze erkanında “kadın ve erkek” birlikte saf tutar. Erkanın yapıldığı yere “helallik meydanı” denir. Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, “helallik meydanında, Alevi erkanına göre” yapılmıştır.” dedi.

“EN UFAK BİR İHTİLAF YOKTUR”

Alevi kaynaklarının okunmasını da tavsiye eden Erdem, “Size cenaze erkanı ile ilgili yazılmış tüm Alevi kaynaklarını okumanızı öneririm. Bu hususta fikir birliği vardır. En ufak bir ihtilaf yoktur. Canlar, kadın erkek ayırmadan birlikte dara durur gibi dururlar.” diye yazdı.