Eren Erdem'den ittifak mesajı: Kılıçdaroğlu olsaydı İyi Parti'yi ikna ederdi İyi Parti'nin CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu öven Eren Erdem, Özgür Özel yönetimini hedef aldı. Erdem, Özel'i Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaya davet etti.

ensonhaber.com

CHP ve İyi Parti arasında yapılan ittifak görüşmesinin ardından karar çıktı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Toplantıdan CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılmaması kararı çıktı.

Böylelikle İyi Parti 'seçime kendi adaylarımızla gireceğiz' kararını devam ettirmiş oldu.

Özgür Özel'in yerel seçimler için İyi Parti'yle yapılması planlanan ittifaktan eli boş dönmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem'den bir paylaşım geldi.

Erdem, İyi Parti'nin CHP'yle ilgili yerel seçim kararı sonrası Özgür Özel yönetimini hedef aldı.

İyi Parti CHP'yi reddedince Kılıçdaroğlu'nu övmeye başladı

İttifakın olmaması sonrası Kılıçdaroğlu'nu övmeye çalışan Erdem, "İttifak sistemleri kurmak özel bir meziyettir. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı siyasi liderdir." ifadelerini kullandı.

Eren Erdem, sözlerinin devamında Özel'i 'Kılıçdaroğlu'na danışmaya' davet etti.

"Kılıçdaroğlu'na danışın..."

Erdem bu kez de, "Yönetimimize önerim, Kemal bey ile süreci istişare edin. Deneyimlerinden muhakkak yararlanın. Bu süreci, kayıpsız geçirmek zorundayız. Lakin, yöntemleriniz sonuç vermiyor, bir uzmana; ''ittifak denklemi kurma uzmanına'' danışmak gerekir. O kişi Kemal beydir…" dedi.

Değişimcileri eleştirdi

Son olarak CHP'de Kılıçdaroğlu'na muhalefet ederek parti yönetimini devralan 'değişimcileri' hedef alan Eren Erdem, "Değişim hareketi; ''Eğer Kılıçdaroğlu kalırsa parti kimseyle ittifak kuramaz'' dedi. Bugün, önce HEDEP sonra İYİ PARTİ, kat’i olarak partimizle ittifak kuramayacaklarını açıkladılar. Kalkıp, bu durumdan istifade edecek halim yok! Çünkü ben ''GERÇEK BİR CHP’liyim!'' sözlerine yer verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı siyasi liderdir"

Eren Erdem'in paylaşımı şu şekilde:

''Türkiye siyasetinde ''ittifak sistemleri kurmak, majör hikayeler yaratmak'' özel bir meziyettir, ve Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı siyasi liderdir. Böylesi büyük denklemler nasıl kurulur? Hangi şartları yaratmak gerekir? Hangi şartlar oluştuğunda nasıl pozisyon almak gerekir? İşte, ''denklem üretme'' siyaseti bu basit soruları cevaplamakla başlar. Değişim hareketi; 'Eğer Kılıçdaroğlu kalırsa parti kimseyle ittifak kuramaz' dedi. Bugün, önce HEDEP sonra İyi PARTİ, kat’i olarak partimizle ittifak kuramayacaklarını açıkladılar. Kalkıp, bu durumdan istifade edecek halim yok! Çünkü ben 'GERÇEK BİR CHP’liyim!' Yönetimimize önerim, Kemal bey ile süreci istişare edin. Deneyimlerinden muhakkak yararlanın. Bu süreci, kayıpsız geçirmek zorundayız. Lakin, yöntemleriniz sonuç vermiyor, bir uzmana; ''ittifak denklemi kurma uzmanına'' danışmak gerekir. O kişi Kemal Be'dir…''

Kılıçdaroğlu seçimden sonra atadı

Öte yandan bilindiği üzere Eren Erdem, CHP'nin seçimlerden mağlubiyetle ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu tarafından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

Partinin kaynaklarını çok takipçili X hesaplarına akıtan Erdem, kurduğu troll ağıyla iktidarı hedef almıştı.

Kurduğu troll ağıyla iktidarı hedef aldı, SMS'lerle kurultayı etkilemeye çalıştı

Erdem'in kurduğu ekip son olarak, kurultay sürecinde delegelere attıkları asılsız SMS'lerle sonucu etkilemeye çalışmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruması için elinden geleni yapan Erdem, 5 aya yakın süre görevde kalmış, kurultay sürecinden sonra istifa etmişti.