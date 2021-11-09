Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi” dedi.

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başladı.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik koruculardan oluşan 121 timdeki 1550 personel görev yapıyor.

“EREN’E VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ”

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının başarıyla devam ettiğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünün ilk bilançosunu verdi.

Bakan Soylu, “Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.” denildi.

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı ViDEO

