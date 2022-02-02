Eren Kış-18 Operasyonu'nda PKK'ya darbe

Hakkari'de başlatılan operasyon kapsamında, hain teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.

Mehmetçik'in PKK terör örgütüne yönelik kararlı mücadelesi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Hakkari'de 'Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurmuştu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların sürdüğü bölgede şu ana kadar; 3 kalaşnikof, bir uzi marka makineli tabanca, 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayını, 4 el telsizi, 16 şarjör, bir tabanca susturucusu, 14 RPG-7 mühimmatı, 13 el bombası, çeşitli çaplarda 2310 mühimmat, bir dürbün ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.