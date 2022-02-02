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    Eren Kış-18 Operasyonu'nda PKK'ya darbe

    Hakkari'de başlatılan operasyon kapsamında, hain teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.
    • AA
    • 02.02.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:36
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    Eren Kış-18 Operasyonu'nda PKK'ya darbe

    Mehmetçik'in PKK terör örgütüne yönelik kararlı mücadelesi sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Hakkari'de 'Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurmuştu.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonların sürdüğü bölgede şu ana kadar; 3 kalaşnikof, bir uzi marka makineli tabanca, 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayını, 4 el telsizi, 16 şarjör, bir tabanca susturucusu, 14 RPG-7 mühimmatı, 13 el bombası, çeşitli çaplarda 2310 mühimmat, bir dürbün ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

    Eren Kış-18 Operasyonu nda PKK ya darbe #1

    Eren Kış-18 Operasyonu nda PKK ya darbe #2

    Eren Kış-18 Operasyonu nda PKK ya darbe #3


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