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    Eren Kış-7 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında tespit edilen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.11.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:26
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    Eren Kış-7 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığında, Bitlis ilinde 680 personel katılımlı 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatılmıştı.

    Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ederken operasyondan güzel haberler gelmeye başladı.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

    Eren Kış-7 Operasyonu nda 3 terörist öldürüldü #1

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