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- Eren Kış-7 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Eren Kış-7 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında tespit edilen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 22.11.2021 - 15:09
- Güncelleme : 22.11.2021 - 15:26
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığında, Bitlis ilinde 680 personel katılımlı 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatılmıştı.
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ederken operasyondan güzel haberler gelmeye başladı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.