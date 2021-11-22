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    Eren Kış-7 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 18:21
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    Eren Kış-7 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ilinde 680 personel katılımlı 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatılmıştı.

    Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ederken operasyondan güzel haberler gelmeye başladı.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

    Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

    "TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ"

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

    Eren Kış-7 Operasyonu nda 6 terörist etkisiz hale getirildi #1


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