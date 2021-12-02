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    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

    Ardahan’daki operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 405 personel görev alıyor.
    • AA
    • 02.12.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:30
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    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

    Ardahan’da güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla, “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk” operasyonu başlatıldı.

    405 PERSONEL KATILIYOR

    İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan il merkezi ve Göle ilçesi sınırlarında başlatılan operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.

    Operasyona ilişkin ilk görüntüler de ortaya çıktı.

    Ardahan'da ‘Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk’ operasyonu başlatıldı VİDEO

    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı #1

    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı #2

    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı #3

    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı #4

    Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı #5

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