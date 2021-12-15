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    Eren Kış Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Bagok’ta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:41
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    Eren Kış Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü

    Yurt içinde ve dışında hain teröristlere dağlar dar ediliyor.

    Irak'ın kuzeyinde düzenlenen MİT-TSK operasyonunda 6 hainin öldürülmesinin ardından bir haber de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    6 HAİN DE MARDİN'DE ÖLDÜRÜLDÜ

    Yurt içinde devam eden Eren Operasyonları'nda Mehmetçik, teröristlerin tepesine Mardin'de çöktü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 hainin öldürüldüğünü açıkladı.

    Soylu, "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok’ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

    Eren Kış Operasyonları nda 6 terörist öldürüldü #1

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