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    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi

    İçişleri Bakanlığı'nca, 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonlarında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına ağır darbe vurulduğu bildirildi.
    • DHA
    • 20.02.2021 - 11:34
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    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi

    Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen başlatılan 'Eren Operasyonları’ başarıyla devam ediyor.

    Jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı Eren operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruluyor.

    MAĞARA VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

    285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilo patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi #1

    10 AYRI BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri olmak üzere 10 ayrı bölgede Eren operasyonları devam ediyor.

    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi #2

    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi #3

    Eren Operasyonları ile PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi #4

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