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    EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

    EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.
    • 18.07.2022 - 10:43
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    EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

    Van'dan acı haber geldi...

    İçişleri Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Mahmut Top operasyonu çerçevesinde, 18 Temmuz tarihinde saat 03.30 sıralarında, önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, bir jandarma personeli şehit oldu, bir jandarma personeli yaralandı.

    "Milletimizin başı sağ olsun"

    İHA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

    EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü #1


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