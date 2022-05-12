Erenköy'de tır kuyruğu: Şehir dışına taşıyın

Gümrüğe girmek için bekleyen tırlar nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden itibaren uzun kuyruk oluştu. Tır şoförleri gümrüğün şehir dışına alınmasını istiyor.

İstanbul’daki Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak tırların kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.

Gümrüğe girmek isteyen tırlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

‘Sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı yok’

Bazı tır şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü.

Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması sebebiyle yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde tır kuyruğu: Şehir dışına taşıyın ViDEO

“Şehir içinde olduğundan, bu kuyruklar oluyor”

Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen tır sürücüsü Mustafa Sönmez “Yurt dışına çıkacak tırların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan, bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor.” dedi.

“İtalya'dan geliyorum, İtalya'dan geliyorum, 10 kilometre gitmişimdir”

Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön, “Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir.” diye konuştu.

“Gümrüğün şehir dışına taşınması lazım”

Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde bekleyen tır şoförü Tuncay Aksoy ise “Şehir merkezinden bu gümrüğün kalkması lazım. Şehir dışına taşınması lazım.” şeklinde konuştu

Bu arada gümrüğe girmek için bekleyen tırlar havadan da görüntülendi.