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    Ergene Nehri'nde turuncu alarm

    Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.
    • AA
    • 03.02.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 09:59
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    Ergene Nehri'nde turuncu alarm

    Trakya'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

    Erpene Nehri'nin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı.

    Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

    TURUNCU ALARM VERİLDİ

    Uzunköprülü İbrahim Toktaş, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi.

    Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı." dedi.

    Devlet Su İşleri de Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

    Ergene Nehri'nde turuncu alarm VİDEO


    Ergene Nehri nde turuncu alarm #1

    Ergene Nehri nde turuncu alarm #2

    Ergene Nehri nde turuncu alarm #3

    Ergene Nehri nde turuncu alarm #4

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