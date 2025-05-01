Haber Merkezi

Türk milleti, Anadolu'nun işgali üzerine esareti kabul etmeyip direnmeye başladı...

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla birlikte de Milli Mücadele'de kendisini zafere götürecek liderini buldu.

Atatürk, hem cephelerde hem de diplomaside adım adım Milli Mücadele'yi başarıya götürdü.

SOVYET RUSYA'SIYLA İLİŞKİLER GELİŞTİRİLDİ

Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı dönemde Sovyet Rusya'sıyla diplomatik ilişkiler geliştirildi.

Kurtuluş Savaşı'nı silah yardımı gibi maddi düzeyde destekleyen Sovyet Rusyası'yla Batılı emperyalist devletlere karşı savaşım noktasında iş birliği yapıldı.

TÜRKİYE'YE SİLAH VE MÜHİMMAT YARDIMI YAPILDI

Bu dönemde yeni kurulan Rusya, kendi gibi İtilaf Devletlerinin önde gelenleriyle savaşan Türkiye heyeti ile diplomatik ilişkiler geliştirdi ve Türkiye'ye para, silah ve mühimmat yardımı gönderdi.

Günümüzde resmi kaynaklardan elde edilen bilgilerde, Eylül 1920'den Mayıs 1922 tarihine kadar SSCB'nin Ankara Hükûmetine maddi yardımı 11.028.012 TL oldu.

ERHAN AFYONCU'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sovyet Rusya'nın yaptığı yardımlar önemli siyasi çıkarımlara tekabül ederken MSÜ Rektörü Prof. Dr, Erhan Afyoncu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BİZE PARA GÖNDEREN RUSLAR DEĞİL, BUHARA MÜSLÜMANLARIYDI"

Tarih TV'de yayınlanan Geçmişin Şifreleri programına katılan Erhan Afyoncu, o dönem Rusya tarafından yapıldığı belirtilen yardımların Buhara Müslümanları ve Orta Asya Türkleri tarafından yapıldığını söyledi.

"BUNU DERS KİTAPLARI YAZMAZ"

"Bunu ders kitapları yazmaz" diyen Afyoncu, "Bu olay bize senelerce 'Rus yardımı' diye anlatıldı." ifadelerini kullandı.

"SENELERCE RUS YARDIMI DİYE ANLATILDI"

Tarihçi Erhan Afyoncu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: