Erhan Afyoncu 'tarihimizle yüzleşelim' kavramına tepki gösterdi Ermeni Diasporası, her yıl 24 Nisan'da 1915 olayları ve sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını gündeme getiriyor. 'Tarihimizle yüzleşelim' kavramıyla sunulan bu asılsız iddialara ise tarihçi Erhan Afyoncu örneklerle yanıt verdi.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da, 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam etti.

Başta ABD olmak üzere bu yalanı meşrulaştırmak için birçok ülke açıklamalarda bulunsa da sözde olaylar için Türkiye, tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Ermenilerin katliamları gözler önüne serildi

Açılan arşivlerde çıkan belgelerde Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi.

Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor.

'Tarihimizle yüzleşelim' kavramı

Ayrıca sözde soykırım ifadesinin arkasına sığınanların öne sürdüğü argüman ise 'tarihimizle yüzleşelim' kavramı.

Ermeni çetelerinin 278 Müslüman Türk'ü katlettiği Erzurum'un Alaca köyündeki toplu mezarlar, yaşanan vahşetin en büyük tanığı.

Kazım Karabekir'in sözleri

Katliam bölgesinde dönemin 1. Kafkas Ordu Komutanı Kazım Karabekir'in söylediği sözler ise tarihe ışık tutmakta.

"Yakılmış gençler baltalarla parçalanmıştı"

O sözleri 10 Mart 1918 yılında kaleme alan Karabekir, şu ifadeleri kullanmıştı:

Alaca köyünde cenazeler, insanın aklını oynatacak bir halde idi. Bütün çocuklar sürgülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup, yakılmış gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğerler ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görünüşler, Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mâhkum etmiştir.

Afyoncu'dan sert tepki

Tüm bu asılsız iddialara ise Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan örneklerle eleştiri geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhan Afyoncu, 'tarihimizle yüzleşelim' ifadelerine tepki gösterdi.

"Gerçek tarihi yalnız biz biliyoruz"

Erhan Afyoncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: