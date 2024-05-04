Erhan Afyoncu: Türkiye savaş konseptini değiştiriyor Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, BAYKAR'ın üretttiği yerli ve milli hava araçlarıyla Türkiye'nin dünyada savaş konseptini değiştirdiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye Teknoloji Takımı tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Afyoncu burada Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı hamlelere değindi.

Yerli ve milli hamlelerine devam eden, bu sayede de dışa olan bağımlılığını azaltan Türkiye, dünyaya örnek oluyor.

Türkiye'nin sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Afyoncu, gençlere önemli bir nasihatte de bulundu.

Gençlerin dikkatle kendisini dinlediği programda Afyoncu, Türkiye'nin bu güçlü ilerleyişine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Afyoncu devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, sessiz bir devrimi yaşıyor"

Arkadaşlar burada. Özellikle genç kardeşlerim bir noktaya dikkat etsinler, not alsınlar diye söylüyorum; Türkiye, sessiz bir devrimi yaşıyor. Çoğumuzun gurur duyduğu BAYKAR, büyük bir dönüşüm yaşatıyor. Bunun maalesef çoğumuz farkında değiliz.

"Fatih'in toplarıyla savaş konseptini değiştirdik"