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Haber Merkezi

Türkiye'nin nüfusunda bazı veriler alarm veriyor...

Bu kapsamda nüfusun yeniden canlanması, yenilenmesi ve düşüş eğiliminden çıkması için bir dizi adım atıldı.

Doğurganlığı artırmak adına çalışmalar devam ederken konu toplumun da gündeminde.

MSÜ Rektörü Prof. Dr, Erhan Afyoncu, CNN Türk'te konuk olduğu Hakan Çelik'in Hafta Sonu programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin nüfus açısından bir kabusa doğru gittiğini söyleyen Afyoncu, nüfusun kendini yenilemesi için dünyanın farklı bölgelerinde yaşamını devam ettiremeyecek durumdaki Türklerden planlı şekilde göç alınması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE BİR KABUSA GİDİYOR"

Afyoncu şöyle konuştu:

"Şu anda doğurganlık hızı dediğimiz 1 aileye düşen çocuk sayısı 1,51'e düştü. İstanbul'da bu 1'e düşmüş durumda.

Ben 2 yıldır şunu söylüyorum; Türkiye bir kabusa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız belli tedbirler açıkladı.

Doğurganlık hızı, yani bir aile başına düşen çocuk sayısının 2,09 olması lazım. Nüfusun kendini yenilemesi için.

Böyle giderse ne olur ben açık ve net söyleyeyim. Anadolu’da yaşlı bir Türk nüfus olur. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk! Bu bir beka sorunudur.

"TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI SORUNU, SAVAŞTAN DAHA TEHLİKELİ"

Şu anda Türkiye'nin birçok sorunu var. Nedir, Ekonomi var, geçici göçmenler var, deprem var... Ama Türkiye’nin 1 numaralı sorunu nüfustur.

Kabusa gidiyoruz. Şöyle düşünün; 2023'te binde 1.1'e düşmüştü nüfus artış hızımız. 1990'da 2,1'di. Yani yüzde 2'den binde 1'e düştük, TÜİK'in son açıkladığı verilere göre binde 3,1'e çıktık.

Bu çok ciddi bir tehdit, savaştan daha önemli bir tehdit.

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"FARKLI BÖLGELERDEKİ TÜRKLERDEN GÖÇ ALINABİLİR"

Benim kanaatim şu; dünyanın farklı yerlerinden varlıklarını devam ettirme şansı kalmayan Türkleri, Türkiye’ye getirmeliyiz. Mesela Çin’deki Uygur Türkleri gibi. Türkiye belli ölçüde Türklerden göç almak zorunda.

"İSRAİL BUNU YAPIYOR"

İsrail ne yapıyor? Nüfus planlamasını 3,1’e sabitlemiş. Çocuk doğurganlığı olmadığı zaman Yahudi göçü alıyorlar. 3,1’i sağlamak için.

Bu öyle bir anda milyonlarca göçmen değil. Milyonlarca göç alırsanız yönetemezsiniz. Birincisi Türkler gelecek, bir de Türkiye'nin nüfusunun yenilemesi için gerekli 2.1’i sağlayacak kadar göç gelecek.

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"TÜRKİYE BUNU HESAPLAMALAI VE PLANLAMALI"

Bunu Türkiye hesaplayacak ve planlayacak. Nüfus pramidi terse dönerse bir kere çalıştıracak insan bulamıyorsun.

Atatürk de yaptı bunu. Değişik yerlerdeki Türkler gelip Türkiye’ye yerleşti. bu zaman zaman da yapıldı.

Senede 100 bin olur 200 bin olur. Türk nüfusunu dinamik halde tutmalıyız.