Erhan Usta: Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin Ensonhaber canlı yayınına katılan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin yerel seçim stratejini açıkladı. Usta, "Bizim birinci önceliğimiz yerel seçimlere her partinin ayrı ayrı girmesi. Bu bir meydan okumadır" dedi.

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Yerel seçimlere 7 ay kala, mayıs seçimlerinin yankıları hala sürüyor.

Seçimde yenilgi yaşayan Millet İttifakı ortakları, yerel seçimde de benzer durumu yaşamamak için strateji geliştiriyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da kimlerin aday olacağı merak edilirken partiler hazırlıklarını sürdürüyor.

Akşener kapıyı kapattı

İyi Parti Lideri Meral Akşener Büyük Taarruz’un yıldönümü sebebiyle Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerine her partinin kendi başına girmesi konusunda çağrıda bulundu.

Akşener, "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız." dedi.

Partinin iki numarası Ensonhaber yayınında duyurdu

Akşener'in bu çağrıları sürerken partinin iki numarasından Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalar geldi.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta partisinin yerel seçim yaklaşımını duyurdu.

"Bu bir meydan okumadır"

Usta, "Bizim birinci önceliğimiz yerel seçimlere her partinin ayrı ayrı girmesi. Bu bir meydan okumadır. Herkes bileğinin gücüyle seçim yarışına girsin istiyoruz. Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin." dedi.

"Yerel seçimlerde ittifaklardan kurtulabiliriz"

Erhan Usta'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Mevcut sistemin değişmesi için bir ittifakta. Ama Cumhur İttifakı seçimleri kazandı. Madem bu sistem değişikliğini başarmadık, ittifaklardan ülkemizin zarar görmemesi için neler yapılabilir onun arayışı içerisine girdik. Nihayetinde Genel Başkanımız Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’de gelin hepimiz ayrı ayrı seçime girelim girelim önerisinde bulundu. Bu yerel seçimlerde uygulanabilir. Yerel seçimlerde ittifaklardan kurtulabiliriz.

"Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin"

Bizim birinci önceliğimiz yerel seçimlere her partinin ayrı ayrı girmesi. Bu bir meydan okumadır. Herkes bileğinin gücüyle seçim yarışına girsin istiyoruz. Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin. Bizim Millet İttifakı’nda CHP ile bizim şu anki düşüncemiz bu şekilde. Biz ülke genelinde topyekün bir şekilde ittifakta yer almayı düşünmüyoruz. Kendi kadrolarımızla, kendi adaylarımızla seçime girmek bizim öncelikli hedefimiz.

"Seçimlerin kazanılmasını HDP’ye bağlamak bizi incitmiştir"

İstanbul ve Ankara için bir şey söylemek şu an için erken. Bunları zaman ne gerektirirse o noktaya doğru ilerleyeceğiz. O günkü siyasi konjektür neyi gerektiyorsa ona göre adım atılır. 2019 yılında yapılan ittifakın mimarı İyi Parti’dir. Bu teklif bizim tarafımızdan CHP’ye gönderilmiştir. Milletimiz ümitlenmiştir bu süreçte. Ekrem Bey ülkücülerden ciddi oy aldı. Seçimlerin kazanılmasını HDP’ye bağlamak bizi incitmiştir.

"Biz isteriz ki bütün şehirleri İyi Parti olarak alalım"

Genel Başkanımız, Ekrem İmamoğlu’na ve Mansur Yavaş’a bir çağrıda bulundu. Elinizi taşın altına koyun dedi kötü gidişatın bitmesi için. Kamuoyu yoklamalarında önde çıkan bu iki isimden birisinin aday olmasını biz canı gönülden istedik. Ama bu imkan olmadı. Muhataplarımıza buradan kaynaklanan bir serzenişimizin olması gayet normal. Biz isteriz ki bütün şehirleri İyi Parti olarak alalım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın parti değişikliğiyle ilgili bir şey söylememiz söz konusu değil.

"6’lı masa kurulmadan önce oylarımız 18-19 seviyesindeydi"