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Ensonhaber yazarı Adem Metan, YouTube'daki Peki Ya Sonra programlarına devam ediyor.

Birbirinden önemli isimleri ağırlayan Metan'ın son konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir oldu.

AK Parti ve Türkiye'ye ilişkin birçok konunun ele alındığı programda Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık tarihine geçecek liderlerden biri haline geldiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK TARİHİNE GEÇECEK"

Kandemir şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan’ın hikayesi ve mücadelesi konjonktürel değil. Bu insanlık tarihine etki eden liderlere baktığımızda 'bunlar ne yapmışlar da insanlık tarihine geçmişler' dediğimizde bu başarı hikayelerinde birkaç şey görürüz.

Tayyip Erdoğan’ın hikayesinin arkasında şartlar ne olursa olsun adaletten vicdandan ahlaktan yana duran, dünyanın en tumturaklı döneminde ekseninin kaydığı, vicdanların kanadığı dönemde tavrı hep insanlıktan yana olmuş bir lider olması... Dolayısıyla insanlık tarihine geçecek Cumhurbaşkanımız.

"GEÇMİŞİYLE TEMAS EDEREK GELECEĞİNİ İNŞA ETME"

Bunu yaparken de gerçekten bir milletin yeniden kendi geçmişiyle temas ederek, geleceğini kurma hikayesini inşa ettiği için insanlık tarihine geçecek.

Sadece kendi ülkesinde yaşayanların değil tüm çevre kabul ettiğimiz ulusların evet bir başarı oluşabilirmiş, birisi bizim adımıza konuşabilirmiş dediği bir hikaye oluşturduğu için Tayyip Erdoğan insanlık tarihine geçecek.

"20 LİDER ARASINDA SAYILACAK"

Elindeki imkanlarla değil yani, duruşuyla bir şey inşa etti Tayyip Erdoğan. Ve insanlık tarihi 20 lider sayacaksa bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan olacak."