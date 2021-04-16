Erkan Oğur: Siyasi görüşüm değişmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın türküsüne eşlik ettiği gerekçesiyle eleştirilen Erkan Oğur, hükümetin karşısındaki yerini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söz ve müziği kendisine ait olan son bestesi “Hiç oldum” dijital platformlarda yayınlandı.

İbrahim Kalın’ın şarkısına gitar, elektro gitar ve kopuz çalarak eşlik eden Erkan Oğur, kendi mahallesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

“Saray’ın sanatçısı” oldu denilen Erkan Oğur, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada çizgisini koruduğunu söyledi.

“İÇİMİN BİR KÖŞESİ CIZ ETMİŞTİ..”

“Benim için öylesine bir stüdyo işiydi” diyen Erkan Oğur, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye; ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim” diye devam etti.

TKP’NİN KADROLU SANATÇISI

Türkiye Komünist Partisi’nin etkinliklerinde gönüllü müzisyenlik yapmasıyla bilinen Oğur, hükümetin her adımına karşı çıkan isimlerden biri.

İBRAHİM KALIN SESSİZ

Erkan Oğur kendi mahallesinden gelen eleştirilere bu sözlerle yanıt verirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, projesinde böyle bir isme neden yer verdiği konusundaki eleştirilere karşı sessiz kalmayı tercih etti.