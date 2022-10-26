Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...

Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...

Evet-Hayır yarışmasıyla adını milyonlara duyuran sunucu Erkan Yolaç, hastaneye kaldırıldı. Peki Erkan Yolaç kim, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? İşte Erkan Yolaç sağlık durumu...

Erkan Yolaç, milyonlarca kişinin severek takip ettiği, bir dönem ekranlara damga vuran Evet-Hayır yarışmasında sunuculuk yaparak tanındı.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Erkan Yolaç'ın bilinç kaybı yaşadığı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sevenlerini korkutan Erkan Yolaç'ın hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu.

Ünlü sunucunun hayranları, "Erkan Yolaç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Erkan Yolaç kimdir?

Tv sunucusu ve oyuncu Erkan Yolaç, Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğdu. Babası Mehmet Yolaç Edirneli ve babası zamanında Sofya'dan göç etti. 6 yaşındayken İstanbul'a taşındılar.

Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar.

Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evli.

Erkan Yolaç hastalığı ve sağlık durumu

Evet-Hayıır yarışmasıyla hafızalara kazınan sunucu Erkan Yolaç'a, torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürre teşhisi kondu. Amerika'da grip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen Yolaç'ı yoğun bakıma alındı. Sunucunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.