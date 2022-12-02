Erkekler de nafaka alabilir mi? Kadınlar nafaka öder mi?

Erkekler de nafaka alabilir mi? Kadınlar nafaka öder mi?

Nafaka davası denilince akla hep erkeklerin kadınlara ödediği miktar geliyor. Peki erkekler de nafaka alabilir mi? Nafakayı hep erkek mi öder? Kadın, erkeğe nafaka ödemekle yükümlü mü? İşte detaylar..

Nafaka konusu, Türkiye gündeminde sık sık yer alıyor.

Medeni Kanun'da yer alan nafaka tanımı şöyledir;

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Evliliğini sonlandırması sonucu maddi sıkıntılar yaşayacak olan taraf, mahkeme kararınca eşinden maddi destek alır. Bu nafaka davası genellikle erkeklerin kadınlara ödediği para olarak algılanmaktadır.

Nafakanın hep kadınlara ödendiğini düşünenler "erkekler de nafaka alabilir mi" "boşanan erkek nafaka alır mı", "kadınlar nafaka öder mi" sorularına yanıt arıyor.

Erkekler nafaka alabilir mi?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, diğer eşten daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile yoksulluk nafakası talep edebilir.

Toplumumuzda yerleşmiş olan genel kanının aksine; ilgili yasal hükümlerimiz gereğince, yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeler kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eşlere eşit olarak uygulanmaktadır.

Yani erkekler de yoksulluk nafakası alabilirler.

Kadınlar nafaka öder mi?

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için varlığı zorunlu şartlardan ilki; yoksulluk nafakası talebinde bulunan tarafın boşanmaya neden olan olaylarda, nafaka yükümlüsü eşe nazaran ağır kusurlu olmamasıdır.

Boşanmada kadın kusurlu bulunursa, nafaka ödemesine hükmedilebilir.