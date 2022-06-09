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    Erken çıkma talebinde bulunan işçisini kovan patron tazminat ödeyecek

    Kardeşinin doğum yapması üzerine işten erken ayrılmak isteyen işçi 'O zaman bir daha gelme' denilerek kovuldu. Yargıtay, işçisini kovan işverenin tazminat ödemesine hükmetti.
    • 09.06.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:24
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    Erken çıkma talebinde bulunan işçisini kovan patron tazminat ödeyecek

    Mazeret sebebiyle işten erken çıkma talebinde bulunan işçinin talebi reddedildi.

    "2 saat sonra çıkabilirsin" denilen işçi, aciliyetini belirtmesi üzerine "O zaman bir daha gelme" yanıtıyla karşılaştı. İşten kovulan işçi, tazminat talebi karşılanmayınca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

    Davacı işçi; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti.

    Şirket sahibi davanın reddini talep etti

    Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

    Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, işçiye 'bir daha gelme' demenin fesih sayılacağına hükmetti.

    Erken çıkma talebinde bulunan işçisini kovan patron tazminat ödeyecek #1

    Kardeşinin doğumu nedeniyle erken çıkmak istedi

    Kararda şu ifadelere yer verildi: "Davacının iş yerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezeryanla doğuma alındığı bilgisi üzerine işverenden işten erken çıkmak için izin talep ettiği anlaşılmıştır. İş yerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının hemen çıkma talebini tekrarlaması üzerine 'sen bilirsin o zaman bir daha gelme' denilerek iş yerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 2/4. maddesine göre, işveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işverenin sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı işverenin olay sonrasında işyeri yetkilisinin eyleminin kabul görmediğini gösterir şekilde işçinin işe derhal başlaması için çağrıda bulunmadığı ortadadır.

    "İşveren, iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirtmiştir"

    İverenin, iş yerini sevk ve idare eden yetkili kişi konumundaki çalışanın eylemini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Nitekim davacı işçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı işveren daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirtmiştir.

    Davacı ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandı

    Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha iş yerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.

    Mahkemece her iki tazminat isteğinin de kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."


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